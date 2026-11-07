在新加坡，警方拘留了一名33岁男子，他涉嫌在River Valley Road用尖锐物品袭击另一名男子。在驾车逃离现场后，他未按巡逻警员要求停车，并在追捕过程中与另一辆车相撞后翻车。

袭击与追捕

据亚洲新闻台报道，警方于11月6日星期五晚上约8时35分接到有关袭击的报案。根据执法部门的初步信息，嫌疑人据称用尖锐物品袭击了一名34岁男子，随后驾车离开现场。

受害者受伤后在意识清醒的情况下被送往医院。周六凌晨约12时05分，巡逻警员在Tessensohn Road发现嫌疑人的汽车，并示意其停车。警方表示，司机没有服从要求并继续行驶。

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十字路口碰撞

在追捕过程中，嫌疑人的汽车与另一辆车相撞，并在Race Course Road和Birch Road交叉口翻车。另一辆车的36岁司机及其两名年龄介于26岁至42岁的女性乘客，也在意识清醒的情况下被送往医院。

该男子在事故现场被拘留。他原计划被控以危险方式造成伤害和拒绝提供呼气样本。警方还将调查可能导致他人受伤的危险驾驶行为。

根据新加坡法律，以危险方式造成伤害可被判处最长七年监禁、罚款、鞭刑，或并处上述处罚。拒绝提供呼气样本可能被处以1,000至5,000新加坡元罚款，或最长六个月监禁。

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