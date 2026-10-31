新加坡计划在未来十年内在大巴窑西建设逾6000套新住房。大部分住房将为公共住房，同时也规划了私人开发项目。该项目是更新该国最古老的公共住房区之一的下一阶段，Channel NewsAsia报道。

国家发展部长徐芳达10月31日在大巴窑西总体规划展览开幕时介绍了这些计划。Caldecott MRT地铁站附近将建设一个集商业、社区和休闲设施于一体的新中心，以补充大巴窑中心现有的区域中心。

首个住房项目

该计划下的首个项目将是Toa Payoh Hillside，并将在2026年11月的BTO销售中推出。该综合体位于Caldecott MRT地铁站附近，将由5栋31至43层高的住宅楼组成，提供约1600套住房。

项目计划包括590套两房Flexi公寓、580套四房公寓、约230套公共租赁住房，以及260套Community Care Apartments——为老年人提供照护和社会支持的公寓。这将是大巴窑首批此类公寓。居民还将拥有超市、商店、食阁、游乐场、健身区、社区花园和屋顶露台。

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从11月BTO销售开始，Community Care Apartments申请人的年龄门槛将从65岁降至55岁。设有这类公寓的楼栋将直接连接活跃老龄化中心、居民网络中心和社区凉亭，居民还可通过有遮蔽的路线步行前往地铁站。

公园和新路线

大巴窑西还规划了一座面积1.2公顷的健康公园，并与一个综合用途开发项目相连。园内计划设置主题游乐场、跑道、健身站、观蝶步道、感官区和雨水花园。

Central Green Valley将穿过该地区。这一公园和绿地系统将把住宅区与关键设施连接起来。此外，还计划在Caldecott MRT与大巴窑1巷之间建设一条宽15米的绿化公共走廊。另据了解，靠近现有区域中心的大巴窑综合开发项目仍在施工中，预计将在2030年前完工。

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