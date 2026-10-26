在新加坡，Nouvelle Chua Ruoshi就4岁女童梅根·孔死亡案中的多项指控认罪。其中包括共谋虐待儿童、非法处置遗体和吸毒，亚洲新闻台报道。

据该媒体报道，梅根遭到其母亲Foo Lee Ping及其伴侣Wong Shi Xiang长达一年多的虐待。2020年2月21日，Wong击打她的腹部后，女孩死亡。次日凌晨，Chua来到公寓，看见梅根躺在卧室地板上，并将此事告诉了Foo和Wong。两人回答说，孩子据称只是在试图引起注意。

法庭播放虐待视频

法庭播放了虐待该女孩的视频，其中部分由Chua拍摄。法官警告在场人员，这些画面可能造成心理创伤，并允许希望离开的人离开法庭。

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亚洲新闻台报道称，梅根遭到殴打和推搡，被迫把脏尿布戴在头上，并吃垃圾中的食物。自2020年1月起，她被剥夺食物，也不被允许穿衣服，因为衣服上有伤口留下的血迹。女孩还被迫睡在卧室旁的一个种植箱里，那里会照到午后的阳光。

处置遗体

梅根死亡后，她的遗体被留在公寓内。2020年5月8日，Foo、Wong和Chua回到了那里。根据案件材料，Wong将孩子的遗体包裹起来并放入一个箱子中。遗体在一家工场的金属桶中被焚烧，Wong随后将骨灰撒入东海岸公园附近的海中。梅根的遗骸和该金属桶始终未被找到。

女孩的母亲于2025年4月因包括虐待儿童和非法处置遗体在内的罪名被判处19年监禁。Wong被判处30年监禁及17下鞭刑。Chua因故意非法处置遗体，可能面临最高7年监禁。

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