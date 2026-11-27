叙利亚苏韦达省发生携带爆炸物的无人机袭击，4名内部安全部队人员受伤。据叙利亚Alikhbariah电视台报道，阿纳多卢通讯社报道，袭击发生在周五，地点位于该省西部的里马-哈泽姆方向。

一周内第二次袭击

叙利亚国家广播机构表示，袭击由其称为非法活动的团体实施。该电视台未公布受伤安全人员的情况。

这是不到一周内里马-哈泽姆地区发生的第二起袭击。据同一消息来源称，周一，武装团体袭击了里马-哈泽姆村的一个安全哨所，造成4名安全人员受伤。

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针对安全部队阵地的袭击

近几个月来，苏韦达农村地区的安全部队阵地多次遭到袭击。10月21日，一名安全部门消息人士报告称，该省西部的哨所遭到袭击。10月2日，Alikhbariah表示，武装团体炮击了阿尔-马兹拉阿地区的安全部队阵地和房屋。

自2025年7月以来，苏韦达一直实行停火。在此之前，贝都因部落与德鲁兹团体之间发生冲突，造成数百人死伤。叙利亚当局多次指责与德鲁兹精神领袖希克马特·希吉里有关联的武装团体违反停战协议，并袭击军事和安全阵地。

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