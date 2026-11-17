自上月举行的上一次联合国安理会会议以来，叙利亚至少有30人因爆炸性弹药死亡，其中包括19名儿童。另有80多人受伤，其中包括35名儿童。联合国负责人道主义事务的助理秘书长穆罕默德·叶海亚在安理会会议上代表紧急救济协调员汤姆·弗莱彻作出上述表示，联合国新闻报道。

对返乡人员的危险

据联合国数据，自2024年12月以来，近400万人自愿返回叙利亚。自10月以来，另有6万名境内流离失所者和1.8万名难民返回家园。与此同时，超过73万人仍生活在营地中，人口返乡并不意味着人道主义需求已经结束。

今年上半年，人道主义伙伴清理了超过70万平方米的受污染地区。然而，联合国评估认为，这还不够，因为家庭正在返回仍留有爆炸性物品的地区。近期的突发洪水使情况更加复杂，洪水将这些物品冲移至此前被认为较为安全的地区。

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冬季援助与资金

今年冬季，预计有240万叙利亚人将需要额外援助。面向超过97万名最脆弱人群的冬季应对计划目前仅获得40%的资金。近20万名流离失所者和返乡者居住在受损住房中。

叙利亚人道主义计划的资金到位约三分之一。因此，联合国世界粮食计划署将粮食援助减半，联合国人口基金关闭了28家医疗机构。联合国还报告称，在代尔祖尔发现两名儿童感染脊髓灰质炎病毒。

重建与政治过渡

联合国秘书长叙利亚问题副特使克劳迪奥·科尔多内表示，在阿萨德政权垮台近两年后，该国正显示出无可置疑的进展迹象。同时，他强调有必要制定一部永久宪法并举行包容性选举。世界银行估计，仅修复叙利亚受损的实体资产就将需要2160亿美元。

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