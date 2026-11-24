2025年，叙利亚有1602人因地雷和战争遗留爆炸物爆炸而死亡或受伤。据BBC新闻报道，Landmine Monitor的一份报告显示，这比一年前增加了50%以上。在此期间，只有缅甸记录的伤亡人数更多——1891人。

伤亡人数增加尤其与巴沙尔·阿萨德于2024年12月被推翻后难民和境内流离失所者大规模返回有关。家庭正返回在13年内战期间位于前线的住房和农田。

近千名儿童伤亡

根据联合国地雷行动处的数据，自2024年12月8日以来，叙利亚至少发生了1556起涉及爆炸物的事件。这些事件造成2701人伤亡：935人死亡，另有1766人受伤。伤亡者中有995名儿童，约占总数的37%。

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在该国西北部的乌姆-胡扎伊姆村，11岁的阿拉在一片田地中因地雷爆炸身亡，她10岁的弟弟马哈茂德严重受伤，当时孩子们正在那里放牧家里的山羊。他们的父亲说，排雷人员多次清理过田地，因此居民认为该地区是安全的。

农民和国家重建面临的风险

Halo Trust叙利亚项目负责人西蒙·杰克逊指出，该组织记录的伤亡者中，超过60%与耕作、农业或放牧牲畜有关。受爆炸物污染的土地无法安全耕种，而收集废金属或试图从废弃地区取走材料的人也面临被炸的风险。

叙利亚国防部表示，自2024年底以来，其部队已发现并销毁超过31.5万枚地雷和未爆弹药。与此同时，针对受污染地区面积的全国性调查尚未进行。11月，叙利亚至少20人因爆炸物死亡，另有40多人受伤。

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