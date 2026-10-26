自5月启动“无营地叙利亚”倡议以来，居住在叙利亚北部营地的境内流离失所叙利亚人中，约25%已返回原籍地。紧急情况和灾害后果管理副部长艾哈迈德·埃克扎耶兹向《中东报》表示。

他说，该计划不仅包括关闭营地，还包括恢复让人们安全、自愿且有尊严地返回的条件。这涉及修复医院、门诊部、学校、供水和污水处理系统、通信网络和道路，以及为返乡者创造就业机会。

来自伊德利卜和曼比季的家庭返回

叙利亚民防部门表示，周日约233个家庭离开伊德利卜省北部的营地，前往大马士革、拉塔基亚、霍姆斯、代尔祖尔和哈马的农村地区，以及伊德利卜南部和东部。大多数人来自伊德利卜南部和哈马北部。

此次返回由伊德利卜省行政当局、社会事务和紧急情况机构、联合国难民事务高级专员公署、Muzn组织和叙利亚阿拉伯红新月会共同组织。联合国代表团在援助物资分发期间在场。

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此外，位于阿勒颇省东部曼比季的拉斯姆·贾迪德和拉斯姆·卡迪姆营地已正式关闭。这发生在最后一支车队离开后，约108个家庭乘该车队返回阿勒颇和伊德利卜地区。

计划在2027年前关闭营地

叙利亚政府于2026年5月9日启动“无营地叙利亚”倡议。其目标是解决境内流离失所问题，并在2027年9月前拆除营地。过去一年中，已有200多个营地关闭，但截至9月，营地内仍有约14万个家庭，即超过70万人。

在阿萨德政府倒台前，叙利亚北部有超过1,500个营地和避难所，其中1,146个位于伊德利卜。近两年来，北部地区的此类场所数量已减少至约1,025个：伊德利卜634个，阿勒颇391个。这些营地中的家庭数量从26.1万减少至约14万。叙利亚全国仍有约1,247个营地和避难所在运作。

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