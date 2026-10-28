据Asharq Al-Awsat报道，在叙利亚伊德利卜省安全部队与一支武装组织发生枪击事件期间，该组织一名被称为法国极端分子的成员死亡。安全部队表示，另有一名平民受伤。

安全部队的说法

叙利亚国家电视台发布的一份声明称，伊德利卜安全部队表示，一支巡逻队发现一个武装组织离开了哈雷姆的一处法国人营地。按照他们的说法，这违反了一项禁止携带武器离开营地的协议。

安全部队表示，他们随后开始追击该组织，其成员向巡逻队开火。声明称，安全部队进行了还击；武装组织一名成员死亡。

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该组织的声明

与 Firqat al-Ghuraba 有关联的一个 Telegram 频道发布了另一种事件说法。该频道称，当时该组织成员据称前往城市购买食物，安全部队向他们开火。消息中将死者称为阿布·艾曼·法兰西，意为“法国人阿布·艾曼”。

Firqat al-Ghuraba，即“外国人旅”，由乌马尔·迪亚比领导，他也被称为奥马尔·奥姆森。该媒体称，该组织拥有数十至一百名战斗人员，以及妇女和儿童。去年10月，政府军已与该组织的法国极端分子发生过冲突。此后，双方同意停火，并将重型武器撤出哈雷姆的营地。

2016年，美国将迪亚比列入国际恐怖分子名单；他被怀疑协助法语战斗人员前往叙利亚。他还因法国签发的逮捕令而被通缉。

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