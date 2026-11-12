叙利亚称以色列军方拘留一名居民——阿纳多卢通讯社

据阿纳多卢通讯社11月12日援引叙利亚媒体报道，以色列军方人员在叙利亚库奈特拉省拘留了马兹拉阿特·菲提扬村的一名居民，随后军用装备进入了阿勒萨马达尼亚·沙尔基亚村。

叙利亚媒体报道

叙利亚电视台Al-Ikhbariya称，军方人员在库奈特拉省南部拘留了马兹拉阿特·菲提扬的一名居民。随后，该电视台报道称，以色列军车进入了该省中部的阿勒萨马达尼亚·沙尔基亚。

据叙利亚媒体称，这些行动发生在以色列军队多次进入库奈特拉及邻近的德拉省的背景下。据叙利亚方面报道，在这些行动中，军方设立检查站、搜查房屋并拘留平民。

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库奈特拉事件数据

据国家通讯社SANA报道，库奈特拉媒体局在10月记录了125次以色列军队进入事件和55起设立检查站的情况。该局还表示，当月在赛义达·汉努特和马兹拉阿特·汉努特以西，约有300棵橄榄树被连根拔起。

2024年12月巴沙尔·阿萨德政权垮台后，以色列扩大了在叙利亚与被占领的戈兰高地之间缓冲区的军事存在，并推进至叙利亚南部的部分地区。大马士革多次要求以色列军队撤出叙利亚领土，称这些行动违反了该国主权以及1974年《兵力脱离接触协定》。

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