一项涵盖丹麦、挪威和瑞典逾360万名出生儿童的研究发现，孕期服用注意缺陷多动障碍（ADHD）药物与儿童神经发育障碍风险增加之间不存在关联。相关障碍尤其包括自闭症、ADHD、智力障碍和学习障碍。

据News-Medical报道，研究结果发表在《The BMJ》期刊上。研究人员分析了三个斯堪的纳维亚国家的医疗卫生登记数据，涉及2000年至2021年出生的儿童。

逾360万名儿童的数据

瑞典的观察期中位数为9年，挪威和丹麦为10年。共有7,595名儿童在孕期暴露于ADHD药物，占整个样本的0.2%。2,389名儿童的母亲在妊娠中期或晚期使用了此类药物，占样本的0.1%。

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孕期最常使用的是哌甲酯，占69%的病例。安非他明类药物占20%，托莫西汀占7%。在妊娠任何阶段使用超过一种ADHD药物的病例占4%。

纳入考量的因素

在分析中，研究人员考虑了儿童的性别和出生年份、母亲年龄、其出生国家、教育水平、孕期吸烟、ADHD诊断以及其他药物的使用情况。经过这种调整后，研究人员未发现神经发育障碍、行为和情绪障碍，以及心理和智力发育障碍的风险增加——无论是总体使用这些药物，还是在妊娠中期或晚期服用。

对于妊娠中期和晚期使用的个别药物，观察到某些风险增加，但作者指出，这些结果可能是偶然的。该研究属于观察性研究，因此结论可能受到未被纳入考量的因素影响，尤其是ADHD的严重程度或遗传特征。不过，研究人员认为，庞大的样本量、长期观察以及对结果的额外检验支持了结论的可靠性。

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