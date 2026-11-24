研究人员发现，在英国幼儿时期经历糖配给与成年后多种癌症较低的发病率有关。正如ScienceAlert报道，科学家分析了英国生物银行数据库中64,761名1951年至1956年间出生于英国的人员数据。

群体比较

这项发表于《美国国家科学院院刊》（PNAS）的研究作者，将1953年9月糖配给的取消作为接近自然实验的条件。他们比较了第一段1000天生命期——从受孕到两岁——处于限制时期的人群与限制结束后出生、未受到这种影响的人群在成年后的健康状况。在最终取消之前，配给标准已被放宽；1953年9月之后，平均糖消费量迅速翻了一番。

第一段1000天生命期处于配给时期的参与者，肝癌发病率低69%。该群体的前列腺癌发病率也低52%，肺癌低41%，直肠癌低40%，乳腺癌低36%。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

习惯与注意事项

研究人员还发现，经历配给的群体拥有更长的端粒——染色体末端与长寿相关的保护性区域。根据他们的估计，这一差异相当于生物学衰老程度少约2.2年。在该政策结束五十年后，这一群体的参与者摄入更少糖分、食用更小份量，并拥有更健康、更多样化的饮食。

作者推测，早期营养可能既影响代谢、器官和免疫系统的发育，也影响味觉偏好的形成。同时，这项研究具有观察性，因此其结果应谨慎解读。

医学科学家尼古拉·奇里洛指出，当时向两岁以下儿童发放奶粉，每次喂食需添加一又二分之一茶匙糖。研究作者回应称，他们评估的是整个配给制度的影响，而非糖的精确剂量，并承认他们关于婴儿配给标准的表述过于绝对。

关注我们在