在希腊发生的一起疑似袭击或定向杀人案件中，5名北马其顿公民被拘留。其中一人在雅典被拘留。希腊和北马其顿安全部门表示，该行动据称由伊朗组织，并有犯罪分子参与。

安全部门调查

据《The National》报道，北马其顿国家安全局表示，伊朗公民埃德里斯·贾汉吉里·马瓦内为伊朗安全和情报部门的利益协调了这次行动。

这项于年初启动的调查发现了一个网络。安全部门称，该网络正在策划袭击或杀害一名在希腊的特定人士。马瓦内被指认为与伊朗安全和情报部门有关联的人士。该行动疑似目标的身份未被披露。

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与受制裁网络的关联

声明还将马瓦内与一个毒品走私网络联系起来，并称该网络由纳吉·沙里菲·津达什蒂领导。英国已对该网络实施制裁。美国称津达什蒂是一名按照伊朗情报与安全部指示行事的毒贩。

英国还对礼萨·哈米迪·拉瓦里实施制裁，称其为情报官员，并负责监督津达什蒂针对异见人士和伊朗当局批评者的行动。美国联邦调查局正在通缉拉瓦里，指控他参与了杀害两名马里兰州居民的计划。

2025年7月，欧盟对津达什蒂犯罪集团及其关联人员实施制裁。欧盟尤其提及他涉嫌参与2020年在土耳其杀害伊朗异见人士马苏德·莫拉维·瓦尔丹贾尼一案。

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