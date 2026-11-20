2025年，美国约有1600万名18至64岁的劳动者，即每10人中就有1人，没有医疗保险。其中，超过1000万名未投保成年人从事全职工作，《独立报》报道，并援引经济与政策研究中心的一项研究。

哪些人更可能没有保险

研究人员分析了美国人口普查局年度调查的数据。拉丁裔劳动者中的未投保率最高，其后是黑人和白人劳动者。男性比女性更可能没有保险，尤其是18至25岁的人群。

收入水平和教育程度也是重要因素。在收入最低的20%劳动者中，近五分之一没有医疗保险；没有高中毕业文凭的人中，约三分之一没有保险。移民以及未婚且没有子女的人群不成比例地处于无保险覆盖状态。

有残疾和无残疾劳动者中的未投保比例大致相同，分别为9.4%和10.4%。分析纳入了18至64岁的人群，因为大多数65岁及以上的美国人有资格获得政府的Medicare计划。

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保险费用

美国约有1.65亿名劳动者通过雇主获得医疗保险，但并非所有人都能获得这一选择。其他选项包括公共和私人保险计划，但获得资格取决于收入和居住州等因素。

根据无党派研究团体KFF在10月进行的一项调查，今年劳动者支付的保险保费比去年多出数百美元。拥有10至99名员工的公司，其员工承担的保险费用比例高于大型企业员工。

经济与政策研究中心警告称，如果不迅速采取行动，情况可能在2027年恶化。报道还指出，由于医院护理和处方药成本上升，保险明年可能会变得更难负担。

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