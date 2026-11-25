在美国，44.2%在开始服用GLP-1药物时饮酒的受访者表示，在最初三个月内减少了饮酒量。News-Medical报道了布朗大学公共卫生学院研究人员的研究结果。

调查结果

研究人员于2026年3月和4月通过兰德公司（RAND）的American Life Panel对2,009名美国成年人士进行了调查。368名参与者报告目前或过去使用过GLP-1药物，其中242人在开始服药时饮酒。

在这242人中，44.2%表示自己开始少喝酒。另有52.6%没有注意到饮酒量发生变化，3.3%回答称自己开始喝得更多。

大量饮酒

作者还单独分析了过去一年中至少有过一次大量饮酒经历的人群的回答。该研究将其定义为：女性一次饮用四份或以上酒精饮品，男性一次饮用五份或以上。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

在这一群体中，54.1%的受访者表示开始服药后饮酒量减少，40.2%未发现变化，5.7%——仅三人——报告饮酒量增加。

研究局限性

这项发表于《JAMA Psychiatry》的研究并未证明GLP-1药物能够直接减少饮酒量，或治疗与饮酒相关的障碍。研究人员没有对这种障碍进行筛查，数据基于参与者的回忆，也没有显示饮酒量具体改变了多少。

仅9.7%的调查参与者此前听说过此类药物可能会减少对酒精的渴求。作者指出，需要开展规模更大的临床试验，以评估这些药物用于应对不健康饮酒的可能性。

关注我们在