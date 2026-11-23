美国总统唐纳德·特朗普的政府提议修改获得联邦补充营养援助计划（SNAP）的规则。根据美国农业部的估计，若这些新规定获得通过，约630万名参与者可能失去补助，News-Medical报道。

这涉及限制“广泛基础分类资格”（Broad-Based Categorical Eligibility）机制，46个州利用该机制扩大获得SNAP的机会。目前，各州可将获得食品援助的资格与由贫困家庭临时援助计划（TANF）资助的服务挂钩，并设定更高的收入上限，或放宽、取消资产标准。

更严格的收入和资产审查

根据标准联邦规定，一个家庭的收入必须低于联邦贫困线的130%，且储蓄有限。该报道为四口之家列出的收入门槛为4.29万美元。拟议的变更实际上将使几乎所有州恢复严格的联邦收入和资产标准。

收入略高于既定门槛的家庭可能受到最大影响。其他在形式上仍保有获得支持资格的受益人，可能需要额外文件来证明其符合要求。

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对家庭影响的评估

圣路易斯华盛顿大学布朗学院研究低收入群体财务安全的助理教授斯蒂芬·罗尔表示，失去每月数百美元的食品援助将对这些家庭的预算造成重大打击。他说，家庭可能面临在削减食品支出、增加新债务，或拖欠水电费或房租之间作出选择。

罗尔还指出，参与SNAP与获得免费学校餐食以及面向妇女、婴儿和儿童的WIC计划有关联。他认为，收紧标准没有足够证据表明援助将更准确地惠及最需要帮助的人。他警告称，严格的收入门槛和资产审查可能降低人们增加工作、获得加薪或积蓄资金的动力。

这位专家补充说，该提案正与涉及“One Big Beautiful Bill Act”法案的修改同时讨论；这些修改对获得SNAP资格和办理文件提出了新要求。根据报道所引数据，这些修改与该计划参与者人数减少超过500万人有关，其中包括数百万名儿童。

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