在美国，2022年至2023年间使用避孕措施的18岁至44岁人群中，约有7%至8%采用了基于生育力追踪的方法。这一比例高于依靠避孕植入剂或输精管切除术的人群比例。News-Medical报道称，这是根据一项新研究得出的结论。

西部山区各州的增长

在犹他州、内华达州和爱达荷州，使用此类方法的人群比例几乎翻了一番：从2022年的7.5%升至2026年的14.5%。研究人员尚未确定全国是否也出现了类似增长。能够追踪全国变化趋势的数据预计将于2027年获得。

基于生育力追踪的方法是通过确定月经周期中的易孕期和非易孕期来预防怀孕。作者表示，先前的调查可能低估了这些方法的普及程度，因为调查通常只记录一个人报告的最有效方法。

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为何部分使用者未被统计

例如，如果一个人追踪周期，同时在易孕日使用避孕套，那么先前的研究可能只统计了避孕套的使用情况。新研究将每一种避孕方式分别记录，研究人员认为，这提供了更完整的图景。

作者还强调，不能将这些方法作为一种单一的避孕方式来评估：其有效性会因具体方法而显著不同。其中一部分方法，尤其是日历法，效果较差；而另一些方法则可能与短效避孕方法相当，例如避孕药或避孕贴。

该研究没有分析选择这些方法的动机。该研究的资深作者丽贝卡·西蒙斯推测，可能的因素包括对激素避孕的担忧、不受监管的周期追踪应用程序的普及，以及获得其他方法更加困难。作者未发现使用这些方法与某一特定宗教之间存在关联。

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