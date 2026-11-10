在美国，截至2025年第四季度，符合代谢与减重手术标准的青少年中，90.4%既未接受手术，也未获开具GLP-1类药物处方。研究队列中此类患者超过129万名，News-Medical报道，并援引发表在《JAMA Pediatrics》上的研究。

芝加哥Ann & Robert H. Lurie儿童医院的科学家分析了2017年至2025年间超过140万名符合代谢与减重手术指南标准的美国青少年的电子病历。在整个期间，不到1%的参与者接受了手术，而4.6%至少获得过一次GLP-1类药物处方。

处方数量增加

研究期间，包括司美格鲁肽和利拉鲁肽在内的GLP-1受体激动剂使用量大幅增长。2017年初，每10万名有手术适应证的青少年中记录到301张处方；到2025年底，这一数字达到每10万人10,676张处方，约增加了35倍。处方率最高的是肥胖程度最严重的青少年。

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与此同时，研究参与者中的减重手术发生率在2017年至2022年间上升，最高达到每10万名有适应证的青少年189例手术。到2025年底，这一数字下降了约29%。这一下降与美国食品药品监督管理局于2022年底批准司美格鲁肽用于治疗12岁及以上患者肥胖症的时间相吻合。

不同保险类型之间的差异

研究人员还发现，获得GLP-1类药物的机会因保险状况而存在不平等。到2025年底，拥有私人医疗保险的青少年获开此类药物的频率，是未投保患者或自费治疗患者的2.4倍。处方率也略高于拥有公共保险的患者。与此同时，各保险组的减重手术发生率相近。

研究人员认为，这些结果表明，青少年获得循证肥胖治疗方法可能存在问题。该研究获得美国国家癌症研究所支持。

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