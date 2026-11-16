美国研究人员发现，在越南战争时期退伍军人中，接触除草剂橙剂（Agent Orange）与帕金森病和路易体痴呆风险升高之间存在关联。据News-Medical报道，该分析涵盖了490万名美国退伍军人的电子医疗记录。

分析结果

这项工作由俄勒冈健康与科学大学以及波特兰退伍军人事务医疗保健系统的科学家完成。他们研究了1999年至2022年记录的诊断结果，并比较了可能或很可能接触过橙剂的退伍军人与未接触过该除草剂的退伍军人中神经退行性疾病的发生频率。

在考虑创伤性脑损伤和健康脆弱性等因素后，可能或很可能受到该除草剂影响的退伍军人患帕金森病的风险高出44%。该组患路易体痴呆的风险高出66%。对于这两种相关的神经退行性疾病，研究人员总体记录到风险增加57%。

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直接接触除草剂者风险最高

在直接喷洒或处理橙剂的退伍军人中发现了最高的发生率。这些群体包括陆军化学兵团军人和空军“牧场之手”行动的参与者。在这一类别中，患帕金森病的风险比未接触该除草剂的退伍军人高99%。

作者指出，这是首项在退伍军人中发现较严重程度的橙剂接触与更高帕金森病风险之间关联的研究。结果发表在《JAMA Neurology》期刊上。研究人员还表示，该工作引起了对长期接触其他化学杀虫剂和除草剂可能带来的长期后果的关注。

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