在美国，起亚、Lucid和大众宣布在黑色星期五前为部分电动车型提供折扣和奖励。Lucid推出了最大力度的优惠：购买全新2027款Gravity Touring跨界车的消费者可获得1.5万美元购车抵扣。正如Electrek报道，该优惠有效期至2026年11月30日，适用于现金支付或使用第三方融资的购车者。

Lucid和起亚的优惠

对于2027款Lucid Air Touring轿车，该公司提供1万美元购车抵扣。两款车型的起售价均为7.99万美元：根据EPA评估，Gravity Touring的宣称续航里程最高为337英里，Air Touring则最高为431英里。Lucid还指出，使用功率为400千瓦的直流快速充电时，车辆可在不到12分钟内增加200英里的续航里程。

起亚为2026款EV9电动三排座SUV和2026款Niro EV提供1万美元的Customer Cash折扣。后轮驱动EV9 Light的起始建议零售价为5.49万美元，折扣后可能降至4.49万美元。Niro EV的建议零售价为3.97万美元，可能降至2.97万美元。

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对于整个2026款EV9系列，起亚还提供60个月年利率0%的融资和5000美元奖励。Niro EV可享受最长72个月的0%融资，以及额外3500美元奖励。起亚的优惠将持续至2027年1月4日。

大众ID.4折扣

大众通过参与该计划的经销商，为购买或租赁2026款ID.4电动SUV推出1万美元奖励。该公司警告称，这一车型的库存有限，因为ID.4将在2026款车型之后停产，而大众正准备在2027年推出其替代车型。

根据凯利蓝皮书的数据，第三季度美国售出了近26.3万辆电动汽车。10月新电动汽车的平均实际成交价为56221美元，比一年前低2.9%。

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