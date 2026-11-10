美国父母申领的儿童特朗普账户不足1%——《财富》

在美国，第一周内，父母申领了逾6000万个自动开设的儿童特朗普账户（Trump Accounts）中的约16.4万个。这不足新账户的1%。据《财富》援引彭博法律报道，这一数字由美国财政部负责福利税务问题的顾问海伦·莫里森在美国律师协会的一场活动上以个人身份公布。

10月1日，美国财政部宣布，已完成为超过6000万名儿童自动开设投资账户。加上此前开设的账户，账户总数约为7000万个。2025年至2028年出生的儿童有资格获得1000美元的联邦缴款。

获得缴款需要确认

为获得联邦启动缴款，父母必须通过应用程序申领账户，并确认身份及其与儿童的亲属关系。只有在此之后，1000美元才会存入账户，亲属或雇主也才能进行额外缴款。

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迈克尔和苏珊·戴尔表示，他们已向近2500万名儿童的账户分别存入250美元。与联邦缴款不同，这些资金无需父母事先申请便已入账。资金被配置在低成本美国股票指数基金中。初始账户由BNY作为美国财政部的金融代理机构管理，Robinhood则担任经纪商和初始受托人。

储蓄无人申领的风险

报道指出，未被申领、没有戴尔家族缴款且没有联邦资金的账户实际上仍为空账户。另一项风险将在账户持有人年满18岁时出现：年轻人必须找到该账户，并确认它属于自己。

《财富》以英国的儿童信托基金（Child Trust Fund）计划为例。根据英国税务海关总署的数据，在自2020年起可提取资金的约380万个账户中，约82.7万个仍无人申领。这些账户的平均余额为2310英镑。

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