美国10月非农就业人数增加16.5万人，超过预期，失业率则下降0.1个百分点至4.1%。与此同时，科技、金融、零售和媒体行业的大型企业仍在裁减员工，这发生在推进自动化以及借助人工智能提高效率的更广泛趋势下，阿纳多卢通讯社报道。

劳动力市场指标

私营部门就业人数10月增加8.6万人。根据9月JOLTS数据，职位空缺数量增加33.3万个，达到750万个；招聘人数增加13.1万人，达到540万人。

9月裁员和自愿离职人数减少12.7万人，降至160万人，为2025年3月以来的最低水平。根据Challenger, Gray & Christmas的统计，美国雇主10月宣布裁员43,994人，比一年前减少71%，也是自2023年以来10月的最低水平。

尽管如此，消费者情绪恶化。根据纽约联邦储备银行的数据，预计一年后失业率将更高的受访者比例为45.3%，是2020年4月以来的最高水平。担心在未来12个月内失业的比例升至13.9%，而对找到工作的预期升至46.5%。

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企业裁员

亚马逊1月宣布在全球裁员1.6万人，随后又宣布在负责通用人工智能的部门进行额外裁员。Meta决定取消8,000个职位，并将7,000名员工调至与人工智能相关的岗位。微软裁员4,800人，占其员工总数的2.1%，还向四个国家的6万名员工提供自愿离职方案。

优步正在削减10%的员工，eBay取消800个职位，Snap则裁减1,000人。思科系统正在削减4,000个工作岗位，并将投资重新转向人工智能。Visa、Intuit、Coinbase、Block和Fiserv也报告了裁员。

裁员也发生在科技行业之外。美国运通正在裁减5%的员工，克罗格计划在三年内将公司总部员工减少3,000人，百事公司则取消1,000个工作岗位。陶氏公司计划于1月裁减约4,500名员工，以加强自动化；Netflix正在裁减1,000名员工，这是该公司自2022年以来规模最大的裁员。

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