在美国，报告在前一年遭受性骚扰的成年人比例从2018年的10.7%上升至2024年的24.3%。研究人员公布了对两项全国性#MeToo调查进行比较的结果，News-Medical报道。

调查数据

作者分析了5,293名成年受访者的数据，并采用统计加权方法，以获得具有美国人口代表性的估计结果。由新奥尔良杜兰大学Newcomb Institute的Anita Raj博士领导的研究团队于2026年11月12日在《American Journal of Public Health》在线发表了该研究。

在男性中，报告过去一年遭受骚扰的比例从6.7%增至15.2%。在女性中，这一比例从14.3%升至31.8%。在两项调查中，女性报告此类经历的可能性都更高。在考虑社会人口学特征后，2024年报告遭受骚扰的调整后几率是2018年的2.8倍。

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比较的局限性

研究人员指出，这些结果无法确定，究竟是事件数量确实增加，还是人们更善于识别骚扰并更愿意报告。数据基于受访者的自我报告，因此该研究无法确定因果关系。

两项调查的方法也有所不同。2024年的问卷评估了言语骚扰、网络骚扰、约会期间的胁迫、身体攻击性骚扰以及不同环境中的性暴力，其中包括公共场所和工作场所。该问卷还将网络骚扰分别划分为在公共和私人网络空间中的经历，而2018年对此只使用了一个问题。对于2018年的数据，前一年内发生的事件是根据有关一生经历及最近一次事件时间的回答确定的。美国南部居民报告遭受骚扰的调整后几率增幅大于其他地区的受访者，尽管女性与男性之间随时间推移的变化在统计学上没有差异。

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