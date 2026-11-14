美国因通信故障暂停所有航班数小时——《综艺》

美国联邦航空管理局（FAA）周五因大规模通信故障实施了持续数小时的全国航班停飞。相关限制给原计划前往美国电影市场（AFM）、州长奖以及一系列颁奖季宣传活动的好莱坞人士带来出行困难。

AFM活动取消

由于航空交通暂停，这一大型电影市场最后几天的多项AFM活动被取消。据《综艺》报道，Global Cinema总裁雷·维尔纳表示，他不知道自己是否能在周六抵达参加作为AFM一部分举办的制片厂派对。

该媒体从一家经纪公司获悉，在FAA发布通知后，工作人员开始紧急确认他们的客户能否及时抵达洛杉矶参加州长奖。活动计划在Ovation Hollywood综合体的Dolby Ballroom举行。消息人士称，该经纪公司的一名客户当时正在欧洲旅行，不知道如何返回美国；他可能会留在加拿大，以便更靠近接下来活动的举办地。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

受阻的明星与限制取消

TMZ报道称，《海滩救护队》明星布鲁克斯·纳德所乘的私人飞机在飞往路易斯安那州前于纽约被拦停。该媒体还发布了一段视频，画面显示《单身女郎》节目参与者凯特琳·布里斯托在机场滞留。弗莱沃·弗莱夫和摩根·费尔柴尔德在社交媒体上称，他们的行程也受到干扰。《综艺》证实，Sharpe Family Singers成员和演员艾萨克·罗宾逊-史密斯仍滞留在机场。

停飞消息在太平洋时间约13:00传出。FAA以紧急情况和安全考虑解释此次暂停。马克韦恩·马林在福克斯新闻节目中表示，原因是电信故障，没有迹象表明美国遭到敌对攻击。太平洋时间约18:00，FAA宣布取消全国范围的起飞暂停措施。

关注我们在