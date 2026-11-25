2026年上半年，美国有16,750人死于道路交通事故，这是自2015年以来上半年最低的数字。与2025年同期的17,175人死亡相比，死亡人数下降了2.5%，Motor1报道称，并援引美国国家公路交通安全管理局的数据。

交通量增加，死亡人数减少

与此同时，全国车辆行驶总里程增加了0.8%。道路死亡率从每1亿英里行驶里程1.05人死亡降至1.02人。该机构表示，这一数字接近2025年全年每1亿英里1.10人死亡的水平，后者是美国历史上第二低的年度指标。

2026年第一季度，死亡人数减少了5%，但第二季度的降幅放缓至0.2%。美国国家公路交通安全管理局估计，上半年有35个州和波多黎各的死亡人数下降。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

酒精和超速仍是致命交通事故的因素

根据2024年最新完整数据，美国有39,254人死于道路交通事故。其中，11,904起死亡与酒后驾驶者有关，11,288起与超速有关。所有道路交通事故死亡中，约30%与血液酒精浓度至少为每分升0.08克的驾驶者有关。

并非所有道路使用者类别都出现改善：2025年，死亡骑行者人数增长4%，达到1,148人。此外，美国国家公路交通安全管理局将一项联邦标准的执行期限推迟了两年，该标准要求新乘用车必须配备自动紧急制动系统。监管机构估计，该要求在全面实施后可防止362人死亡和2.4万人受伤。

关注我们在