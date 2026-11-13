在美国，经常查看食品标签信息的成年人，平均每天比很少查看或完全不查看标签的人少摄入42.8克添加糖。发表在《Nutrients》期刊上的一项研究的作者发现了这一关联，News-Medical报道。

超过9000名参与者的数据

美国疾病控制与预防中心的研究人员分析了2017年至2020年3月的全国健康与营养检查调查数据。样本包括9416名未居住在机构中的美国居民：6457名成年人和2959名儿童。

总是、大多数时候或有时查看标签的参与者被归为频繁使用者。很少或从不这样做的人被归为不频繁使用者。研究人员通过两次关于此前24小时饮食的调查来评估饮食情况。

成年人和儿童之间的差异

成年频繁查看标签者每天摄入约61.7克添加糖，而不频繁查看者为104.4克。这两组中来自添加糖的热量占比分别为11.7%和17.5%。

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儿童中的差异较小：频繁查看标签组每天摄入64.5克添加糖，而不频繁查看组为79克。对于16岁以下儿童，查看标签的习惯由其监护人报告；年龄较大的青少年则自行回答。

总体而言，78.1%的成年人以及76.3%的儿童或其监护人表示经常阅读标签。该指标因教育程度和收入而异：90.3%的大学毕业生和62.6%没有高中毕业文凭的成年人至少有时会阅读标签。

作者强调，这项研究属于观察性研究，不能证明阅读标签本身会导致糖摄入量下降。已经偏好更健康饮食的人可能更常关注产品成分。

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