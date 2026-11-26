在美国，标普500指数中的十只股票约占其总市值的39%，而五家最大的科技公司占29%，《财富》报道称。这种集中度可能会加剧美国人退休储蓄对有限几家企业表现的依赖。

指数基金中的集中度

根据嘉信理财的计算，向与标普500指数挂钩的指数基金投入10万美元的投资者，实际上约有2.9万美元投资于五只最大股票。谢南多厄大学会计学教授马丁·穆利亚迪指出，指数基金将资金分配到500家公司，但并未同等分散风险。

富达401(k)计划中约三分之二的储户将全部储蓄放在目标日期基金中。Vistamark Investments管理合伙人肖恩·麦克维利警告称，这类基金和大型公司基金往往可能持有相同的股票。

科技板块波动

11月25日，美国股市在开盘时大幅下跌：道琼斯指数一度下跌超过1000点，纳斯达克指数下跌超过4%，英伟达股价一度下跌8%。截至当天收盘，标普500指数将跌幅收窄至约0.5%，而道琼斯指数转为上涨。

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《财富》写道，在经历数周动荡后，黄仁勋辞去英伟达首席执行官职务，随后又重返该职位，这家芯片制造商的股价上涨了31%。英伟达的市值增加了约9500亿美元，标普500指数上涨了4.7%。与此同时，该指数仍比10月6日创下的历史纪录低约8%。

临近退休人群面临的风险

过去五年，股市上涨了略高于50%，这帮助富达401(k)账户持有者中的百万富翁人数在6月增至创纪录的76.9万人。这类投资者的平均年龄为58岁。第三季度，富达401(k)计划中96%的参与者维持或提高了缴费水平。

麦克维利建议评估退休投资组合的整体构成，并检查是否投资于中小型公司、国际股票和债券。嘉信理财还建议退休人员持有由低风险流动性工具构成的短期储备，以便在市场下跌时无需以较低价格出售投资来支付当前开支。

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