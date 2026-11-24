截至6月，美国在出生后第一天内接种乙型肝炎疫苗的新生儿比例降至约66%。医疗保健与数据分析公司Truveta的一项研究显示，2022年这一比例约为80%。UPI报道。

对婴儿的风险

乙型肝炎病毒可在分娩过程中由母亲传给孩子。研究数据显示，感染该病毒的婴儿中多达90%可能出现慢性感染。这可能导致肝功能衰竭和肝癌。

该研究的主要作者、Truveta科学家妮娜·马斯特斯称，三年内该指标下降近15%令人震惊。她指出，出生当天接种疫苗应保护所有儿童，包括母亲可能不知道自己存在感染的儿童。

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高风险儿童中的下降

在乙型肝炎检测呈阳性的母亲所生儿童中，疫苗接种率也有所下降。2020年至2025年，此类新生儿中最多98%在出生后第一天内接种疫苗，而2026年上半年这一比例约为94%。

据UPI消息，疫苗接种率下降开始于联邦疫苗咨询委员会在12月决定放弃一项长期建议之前，该建议要求所有儿童在出生后立即接种这种疫苗。美国儿科学会提起诉讼后，一名联邦法官随后阻止了这一决定，该禁令仍然有效。

美国疾病控制与预防中心于1991年开始建议在出生时接种一剂疫苗后，1990年至2019年间儿童急性乙型肝炎病例数减少了99%。

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