美国研究人员发现，两种研究较少的全氟和多氟烷基物质（PFAS）与罹患最常见肝癌类型——肝细胞癌的更高可能性有关。据News-Medical报道，PFHpA与癌症之间的关联在具有较高代谢功能障碍相关脂肪性肝病遗传易感性的人群中最为明显。

确诊前样本分析

科学家分析了Multiethnic Cohort Study中223名后来被诊断为肝细胞癌的参与者的血液样本，以及223名匹配的、未获该诊断的对照参与者的血液样本。血液样本在癌症确诊前平均7.8年采集。这项队列研究自20世纪90年代起追踪了加利福尼亚州和夏威夷州超过21.5万名具有不同种族和族裔背景的参与者。

在测量的12种PFAS化合物中，PFHpA和PFNA显示出与肝癌风险具有统计学显著性的关联。与接触水平最低的人相比，接触这两种物质中任一种水平最高的参与者患病可能性高出两倍至两倍半。

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遗传易感性的作用

研究人员还使用了脂肪性肝病的多基因风险评分。PFHpA与肝癌之间的关联在对此病具有较高遗传易感性的人群中显著更强。在遗传易感性较低的参与者中，未记录到具有统计学显著性的关联。

PFHpA被开发为较早期PFAS的替代品，其中包括PFOA和PFOS；这些物质因会在人体内持续存在而逐步停止使用。PFAS尤其用于不粘锅具、食品包装、防污织物和消防泡沫。研究作者指出，未来结合PFAS暴露和遗传易感性的数据，可能有助于识别应更早接受肝癌筛查的人群。

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