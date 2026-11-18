在美国，在骑乘电动滑板车时受伤的成年人中，严重头部或颈部损伤的校正后风险比受伤自行车骑行者高10%。与此同时，电动滑板车用户总体发生重伤或危重伤的校正后风险低7%。据News-Medical报道，这项分析结果发表在《美国外科医师学会杂志》上。

研究人员分析了2023年至2024年间在创伤中心接受治疗的47,102名成年患者的数据。这些信息来自美国外科医师学会国家创伤数据银行，该数据库收集了900多家急诊科、创伤中心及其他医疗机构的数据。

交通方式比较

自行车骑行者占32,100例，即样本的68%。其中，21%的伤势为重伤或危重伤，3.2%的患者在医院死亡。电动滑板车用户占6,258例，即13%；16%被记录为重伤或危重伤。

电动自行车用户组包括8,744人，占所有病例的19%。该群体的登记病例数从2023年到2024年增长了44%。19%的受伤电动自行车用户出现重伤或危重伤；在考虑参与者特征和事故情况后，他们的风险与自行车骑行者相比没有统计学差异。

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在受伤的电动滑板车用户中，33%的病例被归类为与道路交通有关，而自行车骑行者中这一比例为72%，电动自行车用户中为74%。碰撞造成的伤害占电动滑板车伤害的48%，而自行车为63%，电动自行车为59%。

头盔与酒精

在受伤的自行车骑行者中，33%记录了使用头盔；电动自行车用户为32%，电动滑板车用户为13%。使用头盔与重伤校正后风险降低12%以及更少的颅面骨折相关。对于电动滑板车用户，头盔还与颅骨骨折风险降低69%和面部骨折风险降低45%相关。

19%的受伤电动滑板车用户、16%的电动自行车用户和9.4%的自行车骑行者血液酒精浓度达到0.08%及以上。经统计校正后，这一酒精水平与重伤或危重伤没有显著关联。作者指出，该分析仅涵盖创伤中心的成年患者，无法确定每种交通方式每次出行的受伤风险。

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