美国联邦调查局正在核查有关国家犯罪信息中心（NCIC）可能遭入侵的报道。该中心是一个全国性数据库，供联邦、州和地方执法机构交换信息使用。The Hill报道称，并援引CNN消息。该电视台称，黑客可能与这一事件有关。The Hill已向FBI请求置评。

技术故障

有关这一可能事件的报道出现在美国过去一周发生大规模技术故障之后，这些故障影响了航空运输、银行服务和互联网服务。11月12日，微软的Outlook和Teams出现全球性服务中断。次日，美国联邦航空管理局实施了持续四个多小时的全国性禁飞令。

当局将航空系统事件与路由器上的数据过载联系起来。大通银行、美国银行和富国银行的客户也难以访问其账户。包括国土安全部长马克韦恩·马林在内的美国总统行政当局代表多次表示，这些中断并非由网络攻击造成。

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此前的网络事件

CNN报道称，9月，FBI成为ShinyHunters组织的目标；该事件涉及FBI招聘网站上该局员工的机密个人数据。一名加拿大网络安全高管和勒索软件专家被拘留，并被指控与此次攻击有关。

本月早些时候，FBI对朝鲜黑客采取行动。据该媒体报道，这些黑客通过FaceStealer社会工程方案，在18个月内窃取了超过4亿美元的加密货币。在发生一系列网络事件后，美国司法部和国土安全部宣布成立新的打击网络犯罪中心。

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