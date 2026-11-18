在美国，即将担任众议院监督委员会主席的罗伯特·加西亚向总统唐纳德·特朗普的亲属和盟友发出12封信，要求他们在计划中的调查开始前保存文件。收到信件的包括总统的儿子小唐纳德·特朗普和埃里克·特朗普、其女婿贾里德·库什纳、副总统J.D.万斯以及司法部长托德·布兰奇。

据《卫报》报道，加西亚将于1月领导该委员会，届时民主党人将获得发出传票的权力。计划中的调查将涉及特朗普家族的财务、疑似企业腐败、国土安全部可能存在的违规行为，以及政府对杰弗里·爱泼斯坦案材料的处理方式。

爱泼斯坦案材料

数封信件寄给了加西亚认为应对政府处理与爱泼斯坦有关文件的行为负责的官员。在致布兰奇的信中，他提到委员会一份未获执行的传票，并表示司法部未遵守2025年《爱泼斯坦文件透明度法》的要求。

加西亚还要求联邦监狱官员解释，为何将爱泼斯坦已被定罪的同伙吉斯莱恩·麦克斯韦尔从佛罗里达州一所低安全级别监狱转移至得克萨斯州一处管控较宽松的营地。根据信件，这一转移发生在她与布兰奇交谈一周后；她在谈话中称，没有看到特朗普有不当行为。另致万斯和白宫前办公厅主任苏茜·怀尔斯的信件涉及在白宫战情室举行的、关于此案政治后果的会议。

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合同与加密货币业务

在致前国土安全部长克里斯蒂·诺姆及其前高级顾问科里·莱万多夫斯基的信中，加西亚指责他们利用职务使自己及盟友获利。司法部已在调查有关该部门合同签订过程中可能存在违规行为的说法，其中包括莱万多夫斯基所扮演的角色。他尚未被起诉，本人也否认存在违规行为。

致小唐纳德·特朗普和埃里克·特朗普的信件涉及由总统家族共同创立的加密货币项目World Liberty Financial。在《华尔街日报》调查披露一家获阿拉伯联合酋长国支持的公司在特朗普就职前以5亿美元购买该业务49%股份后，外界出现了对可能存在利益冲突的疑问。白宫曾表示，总统的资产由其子女管理的信托持有，不存在利益冲突。

白宫法律顾问威尔·沙夫此前警告加西亚，民主党人计划进行的调查可能构成“公然的犯罪行为”。政府还告知行政部门，若同意在国会作证，它们需要获得白宫批准。

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