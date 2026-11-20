纽约曼哈顿联邦法院就密谋雇凶杀害锡克教分离主义领袖古尔帕特万特·辛格·潘农一案，判处55岁的印度公民尼希尔·古普塔235个月、即超过19年半监禁。

据《独立报》报道，古普塔今年2月对三项密谋罪名认罪。他曾试图雇用执行者杀害潘农。潘农是美国公民、律师，也是印度西北部旁遮普邦独立的支持者。

向卧底特工付款

2023年，身在印度的古普塔向一名他认为是职业杀手的人转账1.5万美元。实际上，此人是一名冒充杀人执行者的卧底执法人员。

古普塔在布拉格被拘留，并于2023年6月被引渡到美国。法官维克托·马雷罗表示，古普塔服满235个月刑期后，可能被驱逐回印度。他的家人通过从印度接入的互联网连线听取了宣判。

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在听证会上，古普塔向潘农、他称自己曾伤害过的社区以及自己的家人道歉。律师伊莎贝尔·基什纳表示，她的当事人并非该行动的组织者，并敦促法院仅就其实际实施的行为对其进行惩罚。

潘农的声明与辩方立场

潘农在法庭陈述中称，古普塔是一个据他看来受印度总理纳伦德拉·莫迪指使行事的人。他还声称，莫迪政府因他公开推动旁遮普独立而希望他死亡。这一说法是潘农本人的声明。

根据法庭文件，古普塔告诉卧底特工，2023年6月在加拿大遇害的锡克教活动人士哈迪普·辛格·尼贾尔，据称也是策划袭击潘农的同一批人的目标。古普塔的辩护方否认他与加拿大案件有关。

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