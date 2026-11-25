美国在冬季假日前COVID-19传播水平正在上升：截至2026年11月18日，34个州的感染病例正在上升或可能正在上升。《独立报》报道称，消息援引了美国疾病控制与预防中心（CDC）的数据。

污水中的病毒水平

根据2026年11月8日至14日的污水监测数据，COVID-19最高水平出现在该国东南部和西南部。内华达州、犹他州、田纳西州和佛罗里达州属于指标最高的州，康涅狄格州的水平也被评估为非常高。另外近20个州的污水病毒水平被确定为高。

CDC还评估称，三个州的感染病例正在下降或可能正在下降，12个州的情况没有变化。美国今年COVID-19病例总数尚未确定，因为CDC不再进行此类统计。

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住院和疫苗接种

2026年11月14日，COVID-19检测阳性率为3.66%，而一周前为3.55%。住院人数也在上升，自2026年初以来，近8000名美国人在感染COVID-19后死亡。

感染水平上升发生在感恩节前夕。据美国汽车协会估计，届时将有超过8100万美国居民出行。报道称，机场和公共交通工具中的病毒传播风险更高。

截至2026年10月31日，美国14%的成年人接种了COVID-19疫苗。医生建议六个月及以上人群接种疫苗，而美国医学院协会建议65岁以上人群每六个月接种一剂疫苗。

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