在加利福尼亚州海岸城市帕西菲卡，强浪摧毁了市政码头的一部分。视频记录显示，一股巨浪折断了该设施的一段结构，并将其卷入海洋，《独立报》报道。

码头因裂缝关闭

帕西菲卡位于旧金山以南，其码头呈L形，长350米。夏季，官员在发现结构出现裂缝后关闭了码头。政府还警告称，该地区其他沿海房屋也面临被淹风险。

随着所谓“王潮”——一年中最高的潮汐——到来，帕西菲卡的海滨房屋开始被淹。王潮在月球和太阳的引力作用叠加、抬高水位时形成。据该报报道，今年超级厄尔尼诺现象加剧了其影响；这一现象使海洋升温，并增加了海水体积。

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洪水和巨浪预警

在旧金山以北的马林县，当局向斯廷森海滩沿海房产的居民发布了疏散预警。官员表示，巨浪可能会将海水和碎片冲到道路及房屋中。

美国国家气象局针对太平洋海岸以及旧金山湾和圣巴勃罗湾沿岸发布了沿海洪水预警。旧金山湾区发布了高浪预警，浪高可达6至9米，可能对游泳者构成危险，并将人卷入海中。

在马林县的沿海城市米尔谷、拉克斯珀、索萨利托和科尔蒂马德拉，部分房屋和街道被淹。在靠近俄勒冈州边界的洪堡县，治安官办公室下令疏散一个小型沿海社区的居民，那里大多数建筑物被水淹没。

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