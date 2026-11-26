美国一项随机临床试验的二次分析显示，有氧运动与计算机认知训练相结合，可能与相对保持易受阿尔茨海默病影响脑区的皮层厚度有关。参与者为患有遗忘型轻度认知障碍的老年人——这是一种记忆力下降但日常生活独立性仍得以保留的状态，News-Medical报道。

四种训练方案

ACT试验共有146人参与，平均年龄为73.8岁。他们被随机分为四组：骑车训练结合计算机信息处理速度练习；仅进行骑车训练；仅进行认知练习；以及将脑力休闲活动与拉伸结合，作为主动对照。

在六个月内，参与者需在专家监督下完成72次训练。研究人员在干预开始前、干预结束后以及12个月和18个月时进行磁共振成像检查。科学家评估了内嗅区、梭状回、中颞区和下颞区的皮层厚度，以及白质高信号病灶的体积。

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结果需要确认

在主要分析中，综合训练组在18个月时的皮层厚度保存指标优于仅进行计算机练习组，在12个月时优于拉伸加脑力休闲活动组。与此同时，综合方法与单独骑车训练之间未记录到具有统计学意义的差异。

在仅纳入于相应随访阶段拥有完整MRI数据的参与者的分析中，综合方案的优势未能重现。各组在白质变化进展方面也未发现具有统计学意义的差异。脑总体积的变化同样没有差异。

研究人员指出，到第18个月时，约半数最初被随机分组的参与者拥有分析所需的影像数据。此外，样本量较小，且主要由白人、非西班牙裔和受教育程度较高的人群构成。作者强调，结果属于初步发现，需要开展更大规模的研究来检验综合训练可能产生的效果。

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