美国加利福尼亚州的Upside Foods公司表示，其每年可生产超过100万磅可食用的培养鸡肉，无需屠宰动物。该公司还宣布，其产品将开始在该州的几家餐厅供应。

据TechCrunch报道，Upside Foods在11年的运营中将生产规模扩大了10,000倍。公司首席执行官乌玛·瓦莱蒂还表示，Upside Foods已获得美国食品药品监督管理局和美国农业部新一轮监管批准。

品尝和价格

YouTuber博主MrBeast，本名吉米·唐纳森，参观了Upside Foods的工厂，并在镜头前品尝了两份鸡肉三明治。其中一份使用当天屠宰的鸡肉制作，另一份使用该公司的培养鸡肉制作。据该媒体报道，他无法判断哪一份三明治含有培养肉。

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瓦莱蒂表示，该公司目前可以在高品质有机鸡肉的价格区间销售其鸡肉。作为比较，2013年推出的首个实验室培育汉堡售价为30万美元。

产品特性

Upside Foods表示，与传统肉类生产相比，培养肉生产需要更少的水、土地和能源。该公司还称，这种方法可以降低与大肠杆菌、沙门氏菌和抗生素耐药性相关的风险。

Upside Foods的鸡肉中添加了大豆蛋白分离物、豌豆纤维和橄榄油。该公司表示，这些成分可提高产品的营养价值，且不会改变其味道。同时，年产超过100万磅仍仅占市场的一小部分：据估计，2021年美国人消费了约80亿只鸡。

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