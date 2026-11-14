美国亚利桑那大学的一项研究显示，与各自的对照组相比，美国原住民女性和被归类为西班牙裔的女性被诊断出子宫内膜癌时的年龄明显更低。News-Medical报道了这项回顾性研究的结果。

诊断年龄差异

科学家分析了261名女性的医疗记录，她们于2016年至2021年间在亚利桑那州菲尼克斯的Banner – University Medical Center Phoenix接受妇科手术。其中，168名患者患有子宫内膜癌，这是最常见的子宫癌类型，发生在子宫内膜。

美国原住民女性的平均确诊年龄为49.8岁，而白人患者为62岁。西班牙裔女性的这一数值为53.7岁，不属于该群体的女性则为61.6岁。

研究作者梅丽莎·赫布斯特-克拉洛维茨表示，这些结果对将子宫内膜癌普遍视为主要发生在绝经后高龄女性中的疾病这一看法提出了质疑。她强调，这项回顾性研究的结论需要在更大的患者群体中得到验证。

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代谢和社会因素

研究中的美国原住民女性中，45%患有糖尿病；西班牙裔患者中这一比例为21%。赫布斯特-克拉洛维茨表示，肥胖和糖尿病是该疾病发展的主要因素：脂肪组织可以产生雌激素，而代谢紊乱可能为子宫内膜异常生长创造条件。

研究团队还使用了基于人口普查数据的亚利桑那州社会脆弱性指数。研究发现，癌症患者更常居住在存在住房和交通问题的地区，没有汽车可用，并居住在拥挤的住房中。

赫布斯特-克拉洛维茨的实验室正在开发一种简单、侵入性较低的检测方法，可在无需组织活检的情况下发现子宫内膜癌。研究人员希望这种检测方法能够在基层医疗机构使用，包括农村和医疗资源不足的社区。

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