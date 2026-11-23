在全美范围内航班暂停以及微软服务发生另一起故障后，部分美国人批评了总统唐纳德·特朗普的政府。航班和微软应用程序已恢复运行，但向《卫报》表示看法的读者，对关键数字基础设施的可靠性及当局的行动表示担忧。

航班暂停

美国联邦航空管理局上周暂停了该国所有航班。据该报报道，在阿肯色州安装路由器期间，涉及将铜缆更换为光纤电缆，美国联邦航空管理局电信基础设施发生了数据过载。

加利福尼亚州退休人士莫娜·贝里耶质疑该机构是否拥有备用系统。来自俄勒冈州的杰弗里·斯塔克提请注意承包商L3Harris所扮演的角色，并称美国政府对该公司的投资为10亿美元。《卫报》将这一说法作为读者的评估予以引用。

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读者反应

纽约自由职业者蒂莫西·保尔森称航班暂停令人担忧，并批评了政府的反应。他认为，这一情况不能与由埃隆·马斯克领导的政府效率部实施的联邦机构大规模裁员分开来看，其中包括联邦航空管理局。

该报另一位来自弗吉尼亚州麦克莱恩的受访者称，当局对转向光纤通信的反应以及微软在故障期间的行动都不称职。她还表示，在特朗普政府任内，她不打算乘坐飞机。

经常旅行的保险专业人士加里·海姆表示，这些事件让他对个人数据保护以及该国数字系统的韧性更缺乏信心。读者还呼吁，对数百万人使用的系统加强问责和透明度。

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