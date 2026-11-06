美国婴儿出血发生率近乎增加四倍——Cyprus Mail

自2017年以来，美国婴儿中可能危及生命的出血发生率近乎增加四倍。两项研究表明，这一趋势与拒绝为新生儿注射预防性维生素K的父母人数增加有关，Cyprus Mail报道。

婴儿出生时没有足够水平的维生素K，而维生素K是血液凝固所必需的。自1961年以来，出生时注射维生素K一直是美国医疗护理的标准。与此同时，美国疾病控制与预防中心并未单独统计拒绝该程序的情况及与之相关的出血病例。

1100万名婴儿的数据

由弗吉尼亚联邦大学流行病学家史蒂文·伍尔夫领导的研究团队分析了2017年至2025年间1100万名六个月以下婴儿的医疗记录。在此期间，接受维生素K注射的新生儿比例从97.7%降至95%。

与此同时，与维生素K缺乏相关的出血发生率近乎增加四倍，而且根据研究人员的结论，其增速可能正在加快。整个研究期间共记录了5217例出血病例。伍尔夫表示，2025年的指标约为2024年水平的两倍。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

研究人员指出，这些数据并不能证明直接的因果关系。与此同时，出血增加与拒绝注射的数量以及维生素K缺乏病例的增加同时发生。

脑出血风险更高

另一项由费城儿童医院克里斯滕·斯科特团队进行的研究涵盖了2017年至2025年间在美国出生的逾520万名婴儿。未接受维生素K的新生儿比例从2017年的3.1%上升至2025年的6.8%。2024年底，这一比例为5.1%。

未接受预防性注射的儿童在出生后前六个月内发生出血的风险比接受注射者高47%。他们在出生后前六个月发生脑出血的风险也超过两倍，并且在出生后住院期间被诊断为出血后死亡的风险也超过两倍。作者计算得出，每114名未接受注射的新生儿中，就会多出1例出血病例。

关注我们在