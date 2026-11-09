美国伯明翰一项针对结直肠癌患者的试点研究显示，血清神经丝轻链（sNfL）水平可能反映含奥沙利铂辅助化疗期间及之后外周神经病变的加重。该药物可能导致手脚麻木、刺痛和疼痛。News-Medical报道了这项发表在《European Journal of Cancer Care》上的研究结果。

研究如何进行

阿拉巴马大学伯明翰分校护理学院的艾伦·M·拉沃伊·史密斯团队对患有II–III期结直肠癌的成年患者进行了观察。参与者计划接受含奥沙利铂的辅助化疗。在治疗开始前，他们没有外周神经毒性，也未曾接受过神经毒性化疗。

研究人员在治疗前、疗程中期、疗程结束后以及末次奥沙利铂给药后三个月对参与者的状况进行评估。研究护士使用Total Neuropathy Score–Nurse量表，该量表结合了症状评估和神经系统检查；同时还使用了包含六个项目、针对感觉症状的CIPN6问卷。在每次检查中，研究人员采集五毫升血液，并通过酶联免疫吸附测定法测定sNfL浓度。

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治疗后指标上升

化疗前，sNfL平均水平为每毫升23.8皮克，治疗结束时升至46.7，三个月后升至61.1。由护士评估的神经病变平均评分从0.5升至2.6，随后升至2.9。CIPN6问卷评分则分别从6.6升至11.7和12.4。

三项指标均随时间发生显著变化，显示化疗结束后神经病变仍在进一步恶化——这一现象被称为coasting。三个月时，sNfL水平与护士对神经病变的评估呈中等相关性（r = 0.51），与患者报告的症状也呈中等相关性（r = 0.58）。经年龄、性别、种族和奥沙利铂累积剂量校正后的分析也证实，该生物标志物与两项神经病变评估均有关联。

研究结果支持进一步研究将sNfL作为监测神经毒性的工具，并与临床评估和患者报告结合使用。同时，这项小型观察性研究未检验预防性干预措施，也未确定该标志物的早期变化能否预测后续神经病变。要实现更广泛应用，仍需要更大规模的多中心研究、检测标准化以及临床意义阈值的确定。

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