在美国，65岁及以上患有痴呆症和其他认知障碍的人群中，被开具潜在不适宜药物的比例从2011年的39.3%降至2022年的29.3%。据布法罗大学的一项研究显示，ScienceDaily报道。

科学家分析了2796名患有认知障碍、独立生活的美国老年人的数据。该样本代表了2011年至2022年间约2970万名属于这一年龄和医疗群体的美国居民。研究结果发表在《美国老年医学会杂志》上。

可能使病情恶化的药物

研究人员根据美国老年医学会的比尔斯标准评估药物。该标准列出了约100种可能对老年人构成风险的药物。他们尤其关注可能给已确诊认知障碍患者带来额外危险的药物。

其中包括用于治疗焦虑、睡眠障碍、精神病及其他与中枢神经系统相关疾病的药物。作者指出，不当使用这类药物可能会给老年患者带来过重负担。用于治疗焦虑的苯二氮䓬类药物和安眠药可能对认知功能、平衡和协调能力产生负面影响。不安全的药物治疗可能导致更多急诊就诊、更频繁且更长时间的住院、精神状态恶化，以及过早死亡风险上升。

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尽管取得进展，问题依然存在

该研究第一作者Haowen Xu指出，对这类患者而言，“减停处方”十分重要——即由医生审查治疗方案，减少剂量或服用频率，停用不适宜药物，或以更温和的替代方案取而代之。这尤其可能适用于多年来一直服用苯二氮䓬类抗焦虑药或安眠药的人群。

该研究并未确定此类处方数量下降的原因。同时，作者推测，医务人员意识的提升和老年医学的发展可能影响了这一趋势。尽管呈现积极变化，近三分之一患有认知障碍的老年患者仍在使用潜在危险药物。

科学家建议在门诊就诊期间仔细审查药物清单，并使用药物负担指数等工具，以帮助评估药物对中枢神经系统的累积影响。他们还强调，需要进一步研究以确定改善药物治疗是否能减少住院和急诊就诊。

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