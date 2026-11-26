美国饥荒早期预警网络FEWS NET将不会发布12月粮食安全报告，因为美国国务院尚未确认本财年的资金。《日本时报》援引六名知情人士报道称，该网络超过一半的外勤人员可能在年底前失业。

三名消息人士称，数十名FEWS NET员工将于12月1日收到为期30天的裁员通知。该网络在致人道主义组织代表的一封信中表示，由于始于10月的本财年资金仍未获得确认，因此不会发布12月更新报告。员工已开始启动应急业务收缩程序。

人道主义援助的重要更新

12月报告原计划包括苏丹、也门、南苏丹和索马里粮食短缺最严重地区的数据。饥荒的早期迹象有助于人道主义组织和官员评估需求并定向提供援助，以防止人们饿死。

FEWS NET表示，在业务受扰期间将尽力保持最大程度的参与，并预计很快确认资金并恢复全面运作。同时，该报消息人士并不掌握资金和报告发布何时可能恢复，以及被裁减职位是否会恢复的信息。

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人员削减

FEWS NET雇用约200名不同国籍的人员，主要是在区域中心和国家办事处收集和分析数据的外勤员工。六名消息人士称，10月已有20%的网络员工收到裁员通知。

四名消息人士表示，FEWS NET员工早在上周就警告国务院，如果没有资金保障，工作将不得不停止。7月24日的一封内部信函规定，由于资金不足，暂停出差和招聘。

FEWS NET的外勤开支通过私营承包商Chemonics处理，该公司传统上会先行支付费用，直至获得美国政府报销。消息人士称，该公司在等待国务院决定期间已连续数月承担开支，并于本月向国务院提交了业务收缩计划。国务院和Chemonics未及时发表评论。

FEWS NET网络于1985年埃塞俄比亚发生致命饥荒后成立。该网络预测未来6至12个月的粮食危机，并在30多个国家开展工作。

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