美国连锁餐厅丹尼餐厅（Denny’s）已在位于美国加利福尼亚州圣何塞的一家餐厅恢复了纪念英伟达（Nvidia）首席执行官黄仁勋的铭牌。该铭牌于11月12日晚被拆除——当天黄仁勋辞去了英伟达负责人职务。该连锁餐厅表示，其于11月13日得知此事，并将标牌恢复原位。

据《财富》报道，丹尼餐厅的一名代表早在11月14日就确认，该铭牌正在重新安装。该公司未公开解释拆除的原因。

重返英伟达

11月23日，英伟达董事会一致投票决定恢复黄仁勋的总裁、首席执行官和董事会成员职务。该公司表示，根据美国政府高级官员提供的信息，其认为他的回归不存在国家安全风险。

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黄仁勋复职后，丹尼餐厅发布了一份声明，强调有些东西不会从菜单上撤下，并将其最知名的前员工列入其中。该连锁餐厅还写道，他的卡座会等着他，并邀请他来喝咖啡。

英伟达的创立地

1993年，黄仁勋与工程师克里斯·马拉科夫斯基和柯蒂斯·普里姆在圣何塞的一家丹尼餐厅会面，讨论开发一款可实现更逼真计算机图形的芯片的想法。这个想法后来发展成了英伟达。

2023年9月，丹尼餐厅在该餐厅安装了一块铭牌，称这个卡座是这家市值1万亿美元公司创立的地方。在进入科技行业前，黄仁勋曾在波特兰的一家丹尼餐厅工作了五年，先后担任洗碗工、餐厅服务员助理和服务员。

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