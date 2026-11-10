美国匹兹堡大学的科学家与弗吉尼亚大学的同事共同发现，DunedinPACNI MRI指标与身体生物学衰老生物标志物之间存在统计学关联。正如News-Medical报道，研究结果发表于《npj Aging》期刊。

研究人员检验了DunedinPACNI指标——一种根据一次MRI扫描获得的大脑结构特征评估生理衰老速度的模型。这种方法此前基于Dunedin Study的数据开发：该模型将中年时期的大脑结构与19项生理健康指标的变化联系起来。

两组参与者的数据

横断面分析纳入了来自匹兹堡周边地区的746名总体健康成年人：其中451人为Adult Health and Behavior研究参与者，295人为Neurobiology of Adult Health研究参与者。研究人员收集了他们的社会人口学数据、血液样本和MRI结果。

为评估生物学衰老，作者根据血液检测形成了单独的综合指标。其中纳入了与身体不同系统功能相关的标志物，包括胰岛素、C反应蛋白、白细胞介素-6、胱抑素C和糖化血红蛋白。根据DunedinPACNI得出的较快衰老速度，在两组中均与多系统生物学衰老综合指标的较高数值存在统计学关联。

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持续最长15年的观察

科学家还单独分析了第一组中的224名参与者，他们在7至15年后再次接受了血液检测。观察开始时较快的DunedinPACNI速度，与后续检查中生物学衰老综合指标的较高数值相关，即使考虑了基线结果后也是如此。

作者还将DunedinPACNI与另外三种评估大脑年龄的方法进行了比较：brainageR、ENIGMA和DeepBrainNet。在进行这种校正后，DunedinPACNI与衰老生物标志物之间的关联大多仍然存在，而替代指标在长期观察中未显示出与综合指标变化的独立关联。

与此同时，研究人员强调，两组主要由来自美国同一地区的健康成年人构成，长期结果尚未在独立样本中得到重复。为了评估该方法更广泛的应用，需要开展采用其他衰老标志物的进一步研究，其中包括基于DNA甲基化的表观遗传时钟。

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