11月12日，美国星巴克咖啡师、学生、民选官员和活动人士在超过40个大学校园举行活动，支持抵制该连锁品牌。星巴克工人联合会工会呼吁，在其与星巴克达成首份集体协议之前，不要购买该公司的产品。

据《卫报》报道，工会要求提高工资并增加咖啡店员工数量。具体而言，工会要求咖啡师的最低时薪为17美元，并要求每家咖啡店至少配备三名员工。

未达成协议的谈判

超过700家星巴克咖啡店投票决定成立工会，涉及超过1.2万名咖啡师。该连锁品牌位于纽约州布法罗的首家咖啡店于2021年12月支持成立工会。此后近五年过去，双方仍未达成首份协议。

自2023年以来，工会更加积极地与大学合作，呼吁它们不要与星巴克续签合同，原因是该公司对工会运动的回应。康奈尔大学和波莫纳学院没有与该公司续签协议，而加州大学洛杉矶分校已停止在其咖啡馆销售星巴克产品。

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宾夕法尼亚大学、西北大学和华盛顿大学等校均计划举行活动。此次活动在该连锁品牌繁忙的节日季之前举行，其中包括11月17日的红杯日，届时顾客将获得可重复使用的节日杯。

公司立场

一名参加得克萨斯大学奥斯汀分校活动的咖啡师表示，员工希望争取学生对抵制行动的支持。他说，集体协议可以为员工提供保护，使其免于在没有正当理由的情况下被解雇。

星巴克表示，工人联合会代表了该公司在美国约5%的员工，而该连锁品牌认为，此类活动会分散对谈判的注意力。公司代表还表示，星巴克预计节日期间咖啡店运营不会出现重大中断。

星巴克援引独立研究称，其美国员工的平均总薪酬和福利超过每小时30美元。该公司称，该福利方案包括医疗保险、全额预付学费、公司股票，以及为每周工作至少20小时的员工提供最多18周的带薪育儿假。

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