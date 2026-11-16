美国科学家取消艾滋病研究中的现金发放——《卫报》

在美国，研究人员杰德·帕格卡斯-贝泽在美国国立卫生研究院资助的一项研究中作出修改，此前NIH代表要求她放弃向参与者无条件发放现金。她在芝加哥开展的随机研究原本旨在检验，每月发放500美元是否能帮助低收入的年轻艾滋病病毒感染者坚持治疗，据《卫报》报道。

研究条件的改变

帕格卡斯-贝泽于2025年6月获得她的首笔NIH资助。在拨款之前，研究院工作人员口头要求她从申请中删除有关所有性别认同者的提及，以及关于黑人和拉丁裔人群贫困率较高的表述。这名研究人员称，2026年，她被要求排除发放金钱这一想法本身，以及任何关于这项工作可能影响公共政策的表述。

这名研究人员说，如果她不从130万美元的资助项目中取消现金发放，有人建议她从其他来源筹集100万美元。最终，她以食品券和交通券取代了现金发放。由于研究发生了重大变化，将必须再次征求参与者同意参与。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

数千项被修改的资助

根据独立团体Grant Witness的分析，2025年，超过3,401项、总数逾3.9万项的续期NIH资助被修改，占8.6%。2026年，近3.55万项此类资助中的3,006项受到修改影响，占8.5%。相比之下，2023年，超过4万项资助中有154项的标题、摘要或公共卫生声明被修改，占0.4%。

根据这些数据，与艾滋病病毒相关的资助被修改的频率几乎高出一倍：2025年，1,795项此类资助中有305项被调整；2026年，1,609项中有335项被调整。NIH表示，已审查超过5,000项新资助和续期资助的资助条件，以资助最具重要性的科学研究、应对紧迫的健康需求并支持生物医学科学的人才队伍。该机构还指出，所有修订后的资助均由专家评估。

帕格卡斯-贝泽是该案14名原告之一，该案称，对资助的审查和取消构成审查制度以及基于观点的歧视。联邦法院将在11月的听证会上审议是否给予该诉讼集体诉讼地位。

关注我们在