美国国税局（IRS）在2026财年对正收入达到1000万美元及以上的个人启动了2153项新的税务审计。根据该机构年度财务报告，The Hill报道，这一数字比上一年少约42%，也略低于计划指标。

目前的数字几乎只有2023年水平的一半，当年IRS启动了4326项此类审计，但总体上与2021年的水平相当。该机构解释称，下降是因为其优先处理更复杂的审计，这些审计可能带来更高的收入，并在遵守税法方面取得更好的效果。

企业审计增加

对个人审计数量的减少并不一定意味着对高收入的关注降低。对资产至少为2.5亿美元的大型企业开展的新审计数量增长44%，达到2140项。这是至少过去五年来的最高数字。对合伙企业的新审计数量也增加了近13%，尽管仍低于2023年近期的峰值。

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北卡罗来纳大学会计学教授杰夫·胡普斯指出，很难将对合伙企业的监管与对富裕人士的监管区分开来：一次对合伙企业的审计可能涉及许多高收入人士。卡内基梅隆大学泰珀商学院副教授马克斯·里施表示，所列数据与IRS转向更复杂的审计相一致，这类审计需要更多时间和资源，但可能带来更大的成效。

审计人员数量减少

新审计数量的减少发生在乔·拜登总统任内IRS执法工作经费增加之后，其中很大一部分后来被国会取消。根据美国财政部监督机构的数据，参与审计的IRS员工人数从2024财年的约15300人降至2026年1月的约10500人。

与此同时，IRS在2026财年通过强制执行税务要求获得的总收入增至968亿美元，而一年前为938亿美元。该机构称，正扩大使用分析工具来识别风险更高的案件。报告没有说明其中有多少收入具体来自审计；根据财政部税务监察长的估计，审计在2025财年带来了约7%的此类收入，而大部分由追缴款项带来。

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