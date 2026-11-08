在美国中期选举中，至少75名原住民女性、非二元性别人士和双灵（Two Spirit）候选人当选。据《卫报》报道，获胜者包括拉古纳普韦布洛公民德布·哈兰德，她将领导新墨西哥州；以及来自白地奥吉布瓦社区的明尼苏达州副州长佩吉·弗拉纳根，她将代表该州进入美国参议院。

弗拉纳根将成为国会参议院历史上首位美国原住民女性。参议院成立237年来，代表各州的原住民男性仅有四人。

首批领导民族的女性

克里斯塔林·柯利将成为首位领导纳瓦霍民族的女性。纳瓦霍民族是该国最大的部落民族之一，其领地覆盖新墨西哥州、亚利桑那州和犹他州部分地区约2.7万平方英里。柯利目前担任纳瓦霍民族委员会议长，并于2022年成为首位担任该职务的女性。

蒂娜·艾布拉姆斯将领导纽约州西部的塞内卡民族。她将成为该州最大部落现代史上首位女性领导人。艾布拉姆斯在胜选后的声明中表示，这一时刻受到了数代坚强的塞内卡女性的激励。

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创纪录数量的候选人

根据Advance Native Political Leadership和ICT的数据，本次选举周期共有创纪录的363名原住民候选人竞选地方、州和联邦职位，其中至少180人获胜。

来自纽约州的民主党人克莱尔·巴尔德斯将加入美国众议院，她是伊斯莱塔德尔苏尔普韦布洛的公民。她将与来自霍-琼克民族的沙里斯·戴维斯共事；戴维斯在堪萨斯州再次当选，将在国会开启第五个任期。2018年，戴维斯和哈兰德成为首批当选美国国会的原住民女性。

来自尤皮克族的玛丽·佩尔托拉如果赢得阿拉斯加的选举——其结果尚未确定——也可能成为首批进入美国参议院的原住民女性之一。

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