美国研究人员记录到，一次使用电子烟后血管功能指标出现急性变化，其中包括使用不含尼古丁的电子烟时。宾夕法尼亚大学开展的这项研究结果计划在北美放射学会年会上发布。

据News-Medical报道，这项研究共有41名20至50岁的健康吸烟者和电子烟使用者参与，平均年龄为29.8岁。他们均已每天吸烟和/或使用电子烟超过一年。对照组由17名21至33岁、从未吸烟或使用电子烟的人组成。

三种暴露方式

参与者分别接受了三次独立测试：吸食一支烟草卷烟后、吸入含尼古丁电子烟气溶胶后，以及吸入不含尼古丁电子烟气溶胶后。每次测试前后，他们均接受了磁共振成像检查。

科学家评估了在短暂限制血液供应后血流和氧水平的恢复速度、主动脉僵硬度、脑血管对需求变化的反应、大脑耗氧量以及颈动脉弹性。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

即使没有尼古丁也发现变化

一次吸烟或使用电子烟后，参与者的血流和血氧饱和度指标均发生变化。使用含尼古丁和不含尼古丁的电子烟后都观察到了此类变化。作者认为，这表明对血液循环的即时影响不能仅用尼古丁来解释。

具体而言，在三种暴露方式——使用含尼古丁电子烟、不含尼古丁电子烟和吸烟——之后，于股静脉测量的静脉血氧饱和度基线水平都会下降。研究人员推测，这可能表明吸烟或使用电子烟后肺部对氧气的吸收会短暂降低。

研究作者玛丽安娜·纳布布特指出，与吸食传统卷烟相比，使用电子烟导致更多指标发生变化。不过，这项工作仅评估了即时影响。要确定这些暂时性变化是否可能与长期心血管后果有关，还需要开展长期研究。

关注我们在