美国一项涉及651名60至80岁人群的随机临床试验显示，用于告知阿尔茨海默病遗传检测风险结果的结构化数字平台不逊于通过远程医疗与专家进行咨询。研究人员比较了参与者的知情程度、焦虑和与疾病相关的痛苦。News-Medical报道了发表于《JAMA Neurology》的eSMARTER试验结果。

研究如何进行

参与者此前已接受APOE基因分型，但尚不知道检测结果。该检测提供的是阿尔茨海默病遗传易感性信息，而非作出诊断。参与者按二比一的比例被分配至两组：435人通过数字平台获得结果，另有216人在与遗传咨询师进行远程医疗会诊时获得结果。

在线形式包括安全的网络平台或短信聊天、教育材料，以及对85岁前发生轻度认知障碍或痴呆风险的个性化评估。数字组参与者可在自行查看结果之前、之后或代替自行查看时咨询临床医生。90%的随机分配参与者完成了所提供的数字教育，且该组仅有两人要求遗传咨询师提供服务。

咨询后的满意度更高

在六个月的随访期间，两组在获得结果后的主要指标相当。与此同时，在第一周内，数字组参与者报告对遗传风险信息产生负面心理反应的比例略高。作者指出，这一差异很小，可能没有临床意义，且之后未持续存在。

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两组对获得遗传结果方式的满意度都很高，但与专家交流者的满意度更高：满分5分中为4.8分，对比4.3分。六周后，数字组参与者更常错误记忆自己的APOE结果——14%，而远程医疗组为6%。六个月后，数字组83%的参与者和远程医疗组87%的参与者记得正确结果。

额外的生物标志物研究

六个月后，研究人员还向参与者提供了磷酸化tau蛋白217，即p-tau217的血液检测；该指标可能表明与阿尔茨海默病相关的病理变化。500名参与者完成了该检测结果的可选披露。研究人员没有发现数字形式和远程医疗形式在焦虑、痛苦、抑郁症状、风险感知及其他指标方面存在统计学显著的总体差异。

作者提醒，大多数参与者是白人、受过高等教育，并自愿加入研究项目。此外，试验未纳入有明显抑郁症状、自杀倾向迹象或不稳定严重精神障碍的人。因此，结果不能自动推广至所有患者群体。

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